Norte independente

São cada vez mais as circunstâncias económicas que impulsionam os independentistas.

Por Ricardo Rio | 00:30

Com as festividades natalícias, como que ficou adormecido um dos temas que marcaram o ano de 2017 e que voltará seguramente a emergir como uma das principais questões do novo ano no plano internacional: o processo da independência da Catalunha.



O resultado destas eleições para o parlamento catalão reforçou, no plano político, os argumentos de cada um dos lados da contenda. Por um lado, os independentistas podem aludir à maioria absoluta conquistada no órgão para reivindicar a validação pela população das iniciativas desencadeadas desde a declaração de independência de 1 de outubro último.



Por outro, o bloco Pró-Espanha pode centrar a atenção na expressiva vitória da candidata do Ciudadanos (que se opõe à independência) e na margem significativa de eleitores que também não subscreve tal propósito.



Há uns meses, um destacado político catalão pró-independência confidenciava-me ser "uma loucura" avançar para um processo desta natureza sem ter um apoio esmagador da população.



Questões formais à parte, e sem prejuízo da carga emotiva, histórica e cultural que um processo destes sempre envolve, é indesmentível que são cada vez mais as circunstâncias económicas que impulsionam estes movimentos e reforçam a adesão popular. Aliás, assim aconteceu na própria Catalunha desde 2012.



E, também por isso, há quem defenda que a questão poderia ter sido resolvida com uma diferente abordagem do Governo de Madrid às aspirações deste território em matéria de investimento público e apoio ao seu desenvolvimento económico, depois de anos de discriminação negativa que penalizou a sua evidente pujança e potencial.



Sem mais considerações, alguém pode antecipar qual seria o resultado de um referendo com a questão: "Quer que o Norte seja um Estado independente em forma de república?"