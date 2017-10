Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nos sofás de casting

Muitos em Hollywood sabiam que o executivo Harvey Weinstein tinha ‘comportamentos inadequados’ com atrizes.

Por Leonardo Ralha | 00:30

Muitos em Hollywood sabiam que o executivo Harvey Weinstein tinha ‘comportamentos inadequados’ com atrizes. Seth MacFarlane arriscou fazer uma piada nos Óscares em 2013 e os ‘avanços’ inspiraram uma cena da série ‘30 Rock’.



Felizmente as vítimas das violações, abusos e assédios de Weinstein tiveram a coragem de desabafar com jornalistas e seguidores nas redes sociais.



Quando aconteceu o que lhes aconteceu nem todas estavam no início da carreira, saídas do autocarro que as tirara da terriola, como nos ‘anos de ouro’ de Hollywood, mas foram confrontadas com o ‘casting couch’.



Os sofás de casting, nos Estados Unidos, em Portugal e em todo o lado, juntam alguém poderoso (geralmente, mas nem sempre, um homem, mais velho) e alguém que quer uma chance (geralmente, mas nem sempre, uma mulher, mais nova).



Como em Las Vegas, o que se passa no sofá fica no sofá. Mas a única forma de o derrotar é denunciar que existe.