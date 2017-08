Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Notícias da farsa

PCP arrisca-se a ser dos poucos a apoiar Maduro no caminho rumo ao abismo.

Por Alfredo Leite | 00:30

A miragem de democracia em que Nicolás Maduro transformou a Venezuela está a deixar o país cada vez mais isolado e o principal golpe contra Caracas deverá ser desferido hoje. A farsa eleitoral de há uma semana obrigou o Mercosul a adotar medidas drásticas, que deverão levar à exclusão da Venezuela daquela comunidade económica.



O presidente da Argentina quer a suspensão definitiva de Caracas por considerar "inaceitável" o que está a acontecer: "deixou de ser uma democracia" e os direitos humanos "são violados sistematicamente". Mauricio Macri não está sozinho.



O ministro brasileiro dos Estrangeiros também acha "inevitável" o afastamento. Aloysio Nunes tem sido violento nas críticas a Maduro, sobretudo depois da oferta brasileira para mediar o diálogo com a oposição ter sido recusada.



Também o Vaticano pediu a Maduro para não instalar a nova Assembleia Constituinte, que o papa Francisco acredita potenciar um clima de tensão e de confronto. A mesma assembleia que o Governo de Portugal não reconheceu e que, por isso, foi criticado pelo PCP.



Na sua peculiar visão do Mundo os comunistas arriscam-se a ser dos poucos a apoiar Maduro no seu caminho rumo ao abismo.