#notthem no futuro

Por Leonardo Ralha | 00:30

Bem avisaram os irmãos Gershwin que certas coisas que lemos na Bíblia não são necessariamente assim. Pode algo como a mulher, talvez a criação mais refinada de Deus (ou, vá lá, do Big Bang), nascer de uma costela de homem, por melhores que homem e costela pudessem ser?



Acontece que neste ano Hollywood foi empurrada a ter a coragem de denunciar homens que se acharam no direito de fazer cobranças coercivas da costela em falta. Muitas vezes e a muitas, recorrendo à ameaça de expulsão ou à promessa de acesso ao paraíso da fama.



Não foram os primeiros e não serão os últimos, tal como nem todos os que abusam são homens ou todas as vítimas são mulheres, mas Harvey Weinstein e outros caídos em desgraça dificilmente irão repetir.



Para quem foi criado por uma mulher, divide a existência com outra mulher, trabalha com mais mulheres e sente como se fossem suas as alegrias e tristezas de ainda outras mulheres, é triste ver a hashtag #metoo [a mim também] a marcar o ano que finda.



Resta a esperança que de outras quatro mulheres, cada dia menos meninas, a caminho de um futuro que se espera brilhante, possa escrever #notthem. A elas não.