Os assaltos à mão armada, seja a uma residência, estabelecimento comercial ou um carjacking, ocorrem regra geral após os agressores escolherem o momento adequado para apanharem a vítima de surpresa, em inferioridade numérica e sem hipótese de reação.A rapidez e violência no início provocam pavor e paralisia. Ocasionalmente ocorrem reações imprevisíveis de vítimas, quando confrontadas com a violência real. As reações humanas não obedecem à lógica do calculo matemático. Dependem de inúmeros fatores fisiológicos, mentais, emocionais, num espetro que vai da apatia total até explosão mais violenta.A legítima defesa exige proporcionalidade na reação. Esperar que em momento de pânico a vítima tenha frieza para aconselhar os agressores a terem maneiras é, no mínimo, ridículo.Será eventualmente de ponderar a versão do "ti-Horácio", que com a sabedoria dos seus 85 anos propõe nova redação do artº 33 do Cód. Penal (Excesso Legítima Defesa): al. 1) - Se uma vítima se exceder na legítima defesa, temos pena, roubar não é uma atividade legítima. al. 2) - Os familiares de quem anda no gamanço não terão direito a indemnização, caso estes tenham azar no decurso da atividade.