Nova ameaça no horizonte

Por Paulo João Santos | 00:30

O que se está a passar com os incêndios revela a incapacidade, a impreparação e a impotência do País em lidar com a tragédia. No antes, no durante, no depois. Falha a prevenção e a vigilância; falha o ataque, seja por falta de meios, seja por falta de coordenação ou comunicação; falha o apoio às vítimas, sempre lento e tardio. Há projetos, há estudos, há ideias, há exemplos, há consensos, mas nada sai do papel, do plano das intenções.

E enquanto milhares de hectares vão ficando reduzidos a cinza, uma nova e mais séria ameaça surge no horizonte. A seca. Há concelhos onde a falta de água já obriga a restrições e a situação tende a agravar-se, alargando-se a outros pontos do território.



Estudos recentes apontam para um futuro próximo ainda mais dramático. Se nada for feito no imediato para evitar, dentro do possível, situações como as que se vivem nos incêndios; se só se atuar quando a água deixar de correr nas torneiras por tempo indeterminado, teremos um problema do tamanho do mundo.



Fogos e seca são matérias onde Marcelo pode exercer a magistratura de influência. E se há temas onde vale a pena trocar os afetos por um valente murro na mesa, este é o caso.