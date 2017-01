Nova ditadura na Europa

Parte da montanha de dinheiro que os contribuintes portugueses perdem na Banca deve-se ao critério arbitrário dos reguladores europeus.O Novo Banco é vítima dessa ditadura. Foi capitalizado na resolução com 4,9 mil milhões de euros para ficar com um rácio de capitais próprios de 8,5% (um valor aceitável).Agora tem de reforçar o rácio para 12%.Cada ponto percentual exigido de rácio custa ao banco que está em processo de venda 400 milhões. Ou seja, para cumprir esta obrigação, são necessários pelo menos 1400 milhões.É um critério sem fundamento económico sólido que vai acabar com os pequenos bancos europeus, destruir milhares de empregos e extorquir contribuintes.