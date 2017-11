Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novembro do Além

No labirinto dos desencontros vem a fé. A certeza de que este corpo inerte voltará à vida.

Por Padre António Rego | 00:30

É uma sala quase vazia. Nem um quadro. Apenas um crucifixo suspenso onde quase não se vê a imagem de Cristo.



Cadeirões dum e doutro lado feitos para a função que desempenham: acolher pessoas feridas de dor. Na minha frente, um corpo hirto e um rosto estático.



Nem o mais pequeno movimento. Conformado com o leito que lhe destinaram, está protegido por um tecido quase transparente.



Aconchega, sem consolar, a dor dos familiares e amigos que já passaram e passam em volta, medrosos. Sente-se que remoem a grande pergunta que se arruma, envergonhada, no nosso íntimo: o que é a vida? E a nossa vez: quando, como, onde?



Até que nos decidimos falar com o ente querido que partiu: "Como estás? Como nos vês? Quem está contigo? Como foi esse abraço com Deus? Como contas agora o tempo? Que língua falas? Como nos olhas?"

E há mais, muito mais perguntas que nem sabemos verbalizar mas que nos moem o coração.



Lembro a ‘Memória do limite’, de Luciano Manicardi, que vai muito mais longe do que um mortal pode ir. E toca a condição humana na sociedade pós-mortal.



Nestas questões somos ignorantes, e sem fé caímos na praça fria do vazio. Mas lembro o livro da Sabedoria: "A esperança está cheia de imortalidade".



No labirinto dos desencontros vem a nossa fé. A promessa da eternidade, a certeza de que este corpo inerte voltará à vida. Quem atingiria, longe desse olhar, o sentido da vida?



Na mesma sala, diante deste monumento deselegante que é um esquife, como poderei vislumbrar um Deus de beleza e misericórdia que nos aguarda para um festim eterno, precedido do pórtico cruel da morte? Com três perguntas cruéis: quando, onde, como? A referência da morte é o grande sustentáculo da vida.



Todos os dias são úteis para perguntar quanto tempo falta. E que do lado de lá estará um Senhor que nos acolhe e responde a todas as perguntas.