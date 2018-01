Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novidades no seu CM de Sempre

Muito obrigado pela confiança, que nunca trairemos!

Por Octávio Ribeiro | 00:31

Cara Leitora, Caro Leitor, o ano que terminou trouxe a confirmação de múltiplas notícias geradas pelas investigações do CM. Estivemos também na linha da frente da cobertura de todos os factos relevantes para a vida dos portugueses. Como sempre nos cabe, e faz parte do solene compromisso que temos com os Leitores, o pulsar do País foi sempre sentido nas nossas páginas. Todos os dias.



Como forma de reconhecimento da nossa entrega à missão de informar, sempre no respeito pelos factos, haja o que houver, o CM consolidou a sua posição de líder da Imprensa portuguesa. Em cada cem compradores de diários generalistas, 60 escolhem o Correio da Manhã. O site do CM é líder na consulta digital.



Também a CMTV é um fenómeno de eleição, na preferência dos portugueses.



O nosso projeto é também uma bandeira de causas, neste 2018 correremos o País para que as chocantes tragédias dos fogos sejam prevenidas em definitivo.



Para o ano que agora entra, decidimos reforçar a Direção CM/CMTV com a promoção de dois extraordinários profissionais, há muito ligados ao espírito do projeto: Carlos Rodrigues e Paulo João Santos. A renovação de olhares e inquietações é sempre o que buscamos, dentro do nosso imutável compromisso de servir a comunidade de consumidores de informação CM, com coragem, independência, responsabilidade, sempre na busca do rigor.



Cara Leitora, Caro Leitor, votos de saúde e felicidade para todos.



Muito obrigado pela confiança, que nunca trairemos!