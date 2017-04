Em Agosto de 2014 o Novo Banco foi capitalizado com 4,9 mil milhões de euros, cerca de 490 euros por cada português.Agora 75% da instituição é entregue praticamente de borla a um fundo americano, tendo a contrapartida um aumento de capital de mil milhões de euros.O Estado fica accionista minoritário sem poder e com riscos. Um caso típico de negócio bom para os privados, com os riscos públicos. Com a pressão europeia para venda e com o crédito de risco era impossível vender melhor. Mas é um mau negócio.