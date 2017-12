Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo ciclo, novas lutas

Por César Nogueira | 00:30

No findar de mais um ano, concluímos que se encerra um ciclo marcado por expectativas defraudadas. O Governo vai passando ao largo das justas reivindicações dos profissionais da GNR, enquanto reclama para si a bandeira da justiça social, justiça que não é para todos.



Sobre a reposição integral do direito à progressão na carreira ainda nada de concreto. Não aceitaremos tratamento diferenciado, pois para contribuir, para superar a crise, também não existiu diferenciação.



Continuamos a ser "funcionários públicos" de segunda categoria, com um horário de 40 horas semanais, que frequentemente não é cumprido, com mais deveres e menos direitos que os outros.



O balanço só podia ser negativo e 2018 traz os mesmos desafios do passado, mas renovada determinação que animará o nosso espírito reivindicativo.



Uma Associação com vitalidade será sempre determinante no processo de modernização da GNR e na conquista de direitos.



Podem contar connosco nas batalhas que se avizinham.