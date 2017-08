Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo hospital

Por José Carlos Martins | 00:30

Independentemente dos critérios de análise, ninguém questionará a necessidade e importância do novo hospital público em Lisboa. As questões são outras.

A atual capacidade prestadora de cuidados sedeada em Lisboa integra um grande número de hospitais públicos do SNS; instituições privadas direcionadas para a resposta à doença aguda e que sobrevivem à custa de seguros, da ADSE e de outros subsistemas e da propositada ineficiência do setor público; e de instituições privado-sociais, com destaque para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com enfoque nos cuidados continuados.



Entre diversos e múltiplos aspetos:



1) O novo hospital integra-se num plano regional mais vasto de redesenho integracionista e reforço do dispositivo prestador público?



2) O desenho do programa funcional do novo hospital visa a necessidade de manter e aumentar a atual resposta dos hospitais públicos? Ou emagrece para engordar os privados?



3) Os atuais hospitais públicos são requalificados e mantêm-se na esfera pública? Ou emergirão apetecíveis condomínios privados?



4) Nesta PPP a construção e manutenção do edifício fica para a gestão privada.



Porque não aplicar o modelo às atuais PPP da Saúde? Opções políticas de favorecimento económico?