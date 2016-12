Novo mapa para Portugal

Apesar de no próximo ano ocorrerem eleições Autárquicas, não será por força do escrutínio popular que se antevê uma mudança substancial do mapa do País.Atendendo a que ao nível dos principais centros urbanos as mudanças poderão ser diminutas, o foco mediático voltará a confundir satisfação com acomodação, a negligenciar a análise do que leva os cidadãos de diferentes pontos do País a reforçarem a confiança em quem os governa, e a optar pela cobertura do pitoresco e do divertido que um ato eleitoral que envolve milhares de candidaturas sempre propicia.De igual forma, e pese embora os esforços do PCP e do Bloco na sua saga reversiva, não será também por via da alteração do mapa das Freguesias, seja no sentido da reposição da situação original, seja no sentido de uma avaliação mais rigorosa das oportunidades de agregação e/ou das necessidades de cisão de Uniões mal consumadas.Resta pois a alteração do enquadramento administrativo, ao nível da descentralização de competências, dos meios de financiamento e do reforço do papel das estruturas regionais e intermunicipais para que, pelo menos, Lisboa deixe de aparecer em alto relevo, mesmo situando-se ao nível do mar...