Novo paradigma para o dragão

FC Porto prestes a tornar-se o principal candidato ao título.

Por Mário Pereira | 00:30

O FC Porto está bem lançado para um lugar entre as 16 melhores equipas da Europa, no contexto da Champions. Se o vier a conseguir, e tem excelentes perspetivas de o conseguir, confirma a nível externo o excelente desempenho na liga doméstica, onde lidera a classificação com nove vitórias e um empate, melhor ataque e melhor defesa da competição.



Hoje mesmo, 72 horas volvidas sobre o jogo com o RB Leipzig (terceiro classificado da Bundesliga, só atrás dos colossos Bayern Munique e Borussia Dortmund), tem um importante teste de resiliência, no estádio do Dragão, frente ao Belenenses.



É um jogo com riscos evidentes para a equipa de Sérgio Conceição, porque a euforia europeia muitas vezes provoca ressaca ao chegar a casa. E por isso, ouvimos o treinador queixar-se sobre o pouco tempo de recuperação para os seus jogadores entre ambos os jogos. Mas esta é a fatura a pagar por quem anda na alta roda. E é nestes momentos que se mede o pulso a quem se assume como um pretendente ao título, condição que está inscrita no próprio ADN do clube.



Nas primeiras jornadas da temporada, olhávamos para esta parceria Conceição-FC Porto como um casamento em estado pós-nupcial, onde tudo tende a ser cor de rosa. O tempo passa e a relação solidifica-se. Deixou de ser um estado de graça.



Mais algumas jornadas, não muitas, e o FC Porto, patinho feio das anteriores quatro épocas, com todos os traumas que isso provoca, ascende à condição de principal candidato à conquista do título nacional de futebol.



O peso dos milhões

Benfica e Sporting bateram-se com afinco e dignidade nos seus jogos europeus de meio da semana. Num e noutro caso, poderiam até ter feito melhores resultados. Mas no momento da verdade os milhões de uns e de outros fazem toda a diferença.



Guardião da moda

Svilar é o guarda-redes da moda. Não há dia que passe sem que se façam ouvir vozes em elogio ao guarda-redes do Benfica. Não e difícil prognosticar-lhe um futuro risonho. Mas é preciso ter cuidado com o ‘marketing’ e com as campanhas de promoção. Há quem viva desses expedientes.



Cimeira Lisboa-Minho

Há uma cimeira Lisboa-Minho agendada para amanhã. V. Guimarães-Benfica e Sporting-Sp. Braga prometem duelos interessantes, ainda que os nortenhos tenham dois dias a menos de descanso.