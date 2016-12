Novos votos

É habitual várias figuras públicas usarem esta quadra festiva para divulgarem os seus votos natalícios. Tais iniciativas, porém, tendem a banalizar-se, pelo que há que selecionar aquelas que de facto nos transmitam algo de novo. É o caso do papa Francisco, que, com palavras e gestos pensados, tem enviado mensagens subtis ao mundo cristão e não só.Veja-se, por exemplo, a área pouco conhecida da diplomacia do Vaticano, onde o líder da Santa Sé faz questão de impor um dever moral de imparcialidade, o qual, aliás, não deve ser confundido com uma mera neutralidade. As teclas em que o papa Francisco insiste são simples: misericórdia e tolerância em nome de um amor universal defendido por Cristo. E por isso a flexibilidade tática da Secretaria de Estado do Vaticano cessa quando estão em causa valores muito concretos: a sobrevivência dos refugiados, o destino das comunidades cristãs do Médio Oriente, uma solidariedade que, ao querer sair da mera retórica, é cada vez menos aceite pelos egoísmos consumistas. O caso sírio, onde a representação diplomática do Vaticano se encontra confiada a um experiente cardeal, é um teste a esta nova linha de procura da Paz.Bom Natal!