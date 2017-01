O pior dos cegos

Os altos responsáveis das ‘secretas’ dos EUA reafirmaram esta semana e a uma só voz perante o Senado a convicção de que a Rússia é responsável pelos ciber ataques na última campanha eleitoral.E quem diz Rússia, afirmam os mesmos líderes da ‘inteligência’ americana, quer dizer Putin. Porque um ataque a este nível – que terá influenciado resultados a favor de Trump – não poderia ter sido feito sem o OK do presidente russo.É por isso que as ‘secretas’ alertam para o risco "sem precedentes" desta ofensiva de Moscovo. O Diretor Nacional de Inteligência, James Clapper, acusa os russos não só de espionagem cibernética, como também de difusão de notícias falsas com vista à interferência eleitoral.Sobre tudo isto, Trump tem dito quase nada, mas admite que são acusações para minimizar a sua vitória. Tem sido o seu staff a explicar o silêncio: "É um ceticismo saudável."Ao fechar os olhos às evidências, Trump não passa só a imagem do cego que não quer ver. Fica obrigado a demitir o topo das ‘secretas’ em que não acredita. E precisa de convencer os americanos e os parceiros internacionais de que, com ele na Casa Branca, a espionagem dos EUA será de confiar. Coisa de que só Trump duvida...