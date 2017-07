Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O 14 de Julho

Que mais surpresas nos reservará Emmanuel Macron?

Por F. Falcão-Machado | 00:30

Nada mais adequado do que aproveitar a data de hoje, dia nacional da França, para falar deste grande país. Os últimos dias permitiram registar o protagonismo do respetivo presidente, Emmanuel Macron.



Depois de uma vitória clara do seu novo partido - alcunhado por alguns como de "extremo centro" - nas eleições parlamentares francesas, este jovem presidente continua a surpreender.



Na recente Cimeira de Hamburgo sobre o clima, a visibilidade de Macron contrastou com a imagem de uma anfitriã, Angela Merkel, possivelmente algo descoroçoada com as posições do presidente Trump em matéria de defesa do ambiente, e a distância calculada do presidente Putin.



O presidente francês terá preenchido esse vazio diplomático com largas práticas com o líder norte- -americano, as quais o levaram a vaticinar uma mudança de atitude de Trump.



Já regressado a Paris, Macron anunciou uma baixa de impostos e a imposição das viaturas elétricas no mercado automóvel do futuro. Que mais surpresas nos reservará este presidente que continua a ser olhado com tanta desconfiança pelas classes bem-pensantes do seu país?