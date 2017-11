O Abílio e os Demodex

Se há coisa que me mete confusão é a capacidade que muitas pessoas têm de detalhar em extremo os tratamentos que fizeram ou andam a fazer.

Por J. Rentes de Carvalho | 00:30

Mencionam depois os laços familiares, anunciando vagos parentescos, ou referindo-os em pormenor, esclarecendo, por exemplo, que se trata do sobrinho de um cunhado ou da filha dos vizinhos do terceiro andar.

O Abílio, amigo velho e ligeiramente hipocondríaco, é desses. Como tem boa memória, gosta de contar e aprecia o detalhe, de tantas vezes o ouvir sei o nome dos ortopedistas do hospital de Gaia e o dos cardiologistas que trabalham no de Matosinhos.

Quando lhe deram a reforma, há-de haver sete ou oito anos, essa particularidade do seu carácter como que acelerou, pois a internet, que a contragosto usava no escritório, desde então lhe ocupa uma boa parte do tempo. Diz a esposa, a D. Rosinha, que às vezes o encontra como que hipnotizado a olhar para o ecrã, a ponto de nem sentir que está ao seu lado, a lembrar-lhe que são horas da deita.

Conta ela também que no princípio ainda o espiou, suspeitando que aquele interesse do marido fosse pelas porcarias que há por aí e são a desgraça de tantas famílias. Felizmente, pôde constatar que não é desses, bem ao contrário, muitas vezes até se aborrece quando a chama e ela demora a ir ver os casos extraordinários que descobre e lhe quer mostrar.

Como a esposa se impacienta e no café já poucos o aturam, fingem ler o jornal, o Abílio, valendo-se da nossa amizade e certo de que todas as minhas horas são de ócio, fez de mim o seu interlocutor predileto.

Não levou a mal quando lhe pedi que não falasse tanto de hospitais nem de doenças bizarras, mas dias atrás apareceu-me excitado e com um inesperado pedido: - Tire os óculos!

Concentrado, examinou-me os olhos com uma lupa, declarando num tom clínico: - Claro que não se vê! Só de noite.

- O que é que não se vê?

- Os demodex! Está na internet. São uns ácaros que aparecem nas pestanas quando estamos a dormir, e por isso ao acordar sentimos comichão nos olhos.

- Está bem, Abílio, vamos mudar de assunto.

De nada adianta, o entusiasmo tornou-o surdo e de um só fôlego detalha ainda que alguns demodex têm quatro patas, outros oito, e só medem o terço de um milímetro.

antiga ortografia