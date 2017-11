Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O absurdo

Desviar os fundos de coesão do interior para o litoral é de um profundo mau gosto.

Por Almeida Henriques | 00:30

Acredito que o leitor partilhe comigo a perceção de absurdo ao ler certas notícias de Lisboa e de iluminadas decisões do Governo da Capital.



Não, não me refiro ao episódio telenovelesco do sumptuoso e anacrónico jantar dos fundadores da Web Summit no Panteão, nem à trapalhada comunicacional que lhe seguiu e no qual (mais uma vez) se enredaram os seus responsáveis.



Refiro-me antes a dimensões mais profundas da realidade do país — com menos sex appeal nas redes sociais, mas mais reveladoras da cultura que nos governa e do futuro (ou da falta dele) que estamos a construir. Falo, neste caso, das opções de investimento público e da aplicação dos fundos milionários de Bruxelas.



O que ouvi nas últimas semanas da parte do Governo deixou-me uma sensação de profunda perplexidade. Li, em estado de incredulidade, que passa nas cabecinhas de alguns ministros com responsabilidades desviar "fundos de coesão" (que deveriam servir para desenvolver as regiões menos desenvolvidas) para os aplicar na "linha de Cascais" ou nos "metropolitanos de Lisboa e Porto". Naturalmente, fui reler para confirmar que tinha percebido corretamente…



Nos gabinetes do Poder dir-se-á que não é "desviar", mas "reprogramar", mas o País Real sabe bem o que isso quer dizer. E quer dizer isto: dar mais aos mesmos de sempre e cavar mais fundo o fosso entre litoral e interior, e entre os dois grandes centros urbanos e o resto do país.



No ano em que assistimos à tragédia da devastação de grandes manchas do nosso território — consequência da incúria, do abandono, do despovoamento e da desertificação —, anúncios destes são no mínimo de um extraordinário anacronismo e de um profundo mau gosto.



E assim já faz sentido a outra trapaça governativa revelada há dias: a de que os funcionários que gerem os fundos comunitários nas regiões serão benignamente "integrados" na Capital.