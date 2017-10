Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O acórdão

Quando o escândalo se instala é preciso esconjurar as suas causas.

Por Magalhães e Silva | 00:30

Sempre me baterei pela independência do poder judicial e pela irresponsabilidade dos juízes pelas suas decisões, consagradas na Constituição, em garantia de um poder judicial que, acertando ou errando, só deve obediência à lei.



Mas isso não significa que as decisões judiciais não sejam passíveis de crítica, incluindo a do Conselho Superior da Magistratura.



Ora, apreciando o Acórdão da Relação do Porto que vem sendo discutido no espaço mediático, impõe-se dizer que não pode, não deve estar em causa que o adultério, seja do homem, seja da mulher, possa dar lugar a um síndrome emocional que atenue, ou não, a responsabilidade criminal por agressão ao cônjuge infrator por parte do cônjuge ofendido pela violação do dever de fidelidade.



Fosse esse, e só, o teor do Acórdão, e podia concordar-se mais, ou concordar-se menos, mas a aprovação ou censura ficar-se-iam por aí.



A conceptologia e a linguagem da fundamentação desta decisão, em que o seu autor é vezeiro, é que ofendem princípios basilares da nossa ordem jurídica.



Daí que já tarde uma censura sobre ela do Conselho Superior da Magistratura, seguida de inspeção extraordinária ao trabalho deste juiz, para que se apure se pode, ou não, continuar a julgar.