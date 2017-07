O adeus a Pangloss

Até suceder a tragédia de Pedrógão Grande, o Governo vivia no universo de Pangloss.

Por Armando Esteves Pereira | 10.07.17

Até suceder a tragédia de Pedrógão Grande, o Governo vivia no universo de Pangloss, o mestre de Cândido que no livro de Voltaire dizia que estava tudo no melhor dos mundos possíveis.Com a recuperação da economia, o petróleo barato e os juros baixos que aliviam a prestação mensal de centenas de milhares de famílias, António Costa juntava à habilidade política uma aura de sorte.O inferno de Pedrógão e o assalto a Tancos revelaram fragilidades do Estado e do Governo. Se a aferição da qualidade do Executivo fosse feita pela competência de Constança Urbano de Sousa e de Azeredo Lopes, nem o doutor Pangloss teria razões para manter o seu incorrigível otimismo.