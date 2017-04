O alegre evadido

Os serviços prisionais teimam em não sair das páginas dos jornais. Os problemas nas cadeias são antigos e a sua dimensão é tal que vão demorar muito tempo a ser resolvidos, pelo que se exige bom senso a todos.A recente fuga de Caxias exibiu alguns dos problemas e mostrou ausência do tal bom senso. Os sindicatos reagiram cedo de mais, com greves, protestos, antes de o problema estar explicado. No meio de tudo isto, Joaquim Bitton Matos, um dos evadidos, resolve entrar no espaço público assumindo o papel do herói em fuga, afirmando que para escapar deu cem mil euros a quatro guardas prisionais.A pressão, que até então estava sobre a direção dos serviços prisionais, passou para os sindicatos, que, diga-se, puseram-se a jeito, já que lideraram os protestos antes de tempo. E vieram logo defender-se, dizendo que os guardas corruptos devem ser expulsos. Mas permitam-me um conselho: não discutam com um criminoso em fuga. Deixem a PJ fazer o seu trabalho no esclarecimento do que se passou.Querer aproveitar uma fuga para a luta sindical é tão errado como comentar as palavras de um foragido. Não se coloquem ao nível do criminoso em fuga. Se o fizerem, sairão sempre a perder.