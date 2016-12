O ano de Ederzito

Daqui a 50 anos já ninguém se recordará dos afetos de Marcelo Rebelo de Sousa e da vaca voadora de António Costa, mas todos saberão que Portugal foi campeão europeu de futebol em 2016.Mesmo quem não viveu esse momento, tal como muitos de nós não viveram o Mundial de 1966, verá e reverá, em televisores holográficos ou em dispositivos de realidade imersiva, imagens do golo e da festa nas ruas. E ainda que Portugal se torne entretanto uma superpotência do futebol, com diversos títulos europeus e mundiais a contrastar com os "quases" de 1984, 2004 e 2006, não há conquista como a primeira.Nesse distante 2066, em vez das lágrimas de Eusébio em Inglaterra, todos lembrarão o sorriso de Ederzito Lopes, o avançado nascido em Bissau e criado perto de Coimbra, que superou tremendas dificuldades graças à força de vontade e fintou as limitações enquanto futebolista com a vontade de ter aquela força que o levou a puxar a perna para trás e a atrever-se a rematar a bola para a baliza francesa no instante certo.O resto é história e é histórico. Portugal tem de o agradecer a Ederzito Lopes, mais conhecido por Eder, o mais improvável dos seus barões assinalados.