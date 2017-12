Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O ano de Georgina

Com Alana Martina nos braços, já não é “a namorada”. É a “senhora Ronaldo”.

Por Luísa Jeremias | 00:30

Se houve alguém que deu nas vistas ao longo de 2017 foi Georgina Rodríguez, a pequena espanhola que "deu a volta" a Ronaldo. E que o fez da forma mais sábia: discretamente.



Quando se imaginava que o Melhor do Mundo ia criar uma família de filhos made in barriga de aluguer, eis que a tímida nanny, com cara e corpo de menina, ficou grávida. E tudo mudou. Georgina conquistou os Aveiro, fez com que CR7 se rendesse a ela e à ideia de ver uma barriga crescer a seu lado, e foi ganhando peso no clã.



Hoje, com Alana Martina nos braços, já não é "a namorada" de Cristiano. Já é "a senhora Ronaldo". Acredito que CR encontrou a mulher perfeita para estar a seu lado, que não precisa de brilhar e sabe fazer a ponte com os Aveiro. Está para durar este amor e, ou muito me engano, ou em 2018 teremos mais um membro na família.