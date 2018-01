O apanha-bolas

O Dr. Sousa, respeitado funcionário das Finanças de Sintra, foi naturalmente convidado para o grande jogo Sintrense-Benfica

Por Victor Bandarra | 00:30

Embate particular, início dos anos 70, onde se esperava a presença de distintos craques encarnados, a começar pelo grande Eusébio. Jogo aprazado para o peladíssimo Campo da Portela, casa do Sport União Sintrense, então militante na 2ª Divisão Nacional. O filho do Dr. Sousa, o jovem Eduardo, entra em transe com a perspectiva de ver ao vivo e a cores os seus ídolos benfiquistas. E tanto chateia o pai, que recebe a promessa de que há-de de ver o jogo a seu lado, em plena bancada central, acompanhado pelas forças vivas do concelho. Eduardo, rapazote dos seus 14 anos, faz questão de avisar logo amigos e colegas de que vai seguir o jogo em lugar de honra.

Domingo à tarde, sol radioso, o autocarro do Benfica faz a sua entrada, sob aplausos, no recinto da Portela. Apinocado, sapatos bem engraxados, Eduardo fuma um cigarrito às escondidas. Respeitando o combinado, espera pelo pai junto às bilheteiras. Desilusão inicial: os craques do Benfica haviam ficado em casa, estava ali a equipa das "Reservas". Dos jogadores que descem do autocarro, o que mais dá nas vistas é Matine, matulão moçambicano, como Eusébio, mas que não lhe chega aos calcanhares. O campo começa a encher. Pai nem vê-lo! Já o árbitro se prepara para o apito inicial, eis que aparece o Dr. Sousa, afogueado. "Filho! Vais ficar radiante! Arranjei-te o melhor lugar do campo para veres o jogo!" Eduardo descontrai, o pai explica-se melhor. "Não consegui lugar para ti na bancada central, mas tens autorização para ficares a apanha-bolas!" Eduardo queda-se abananado. "A apanha-bolas!? Mas nem tenho aqui equipamento..." O Dr. Sousa, precavido, pensara em tudo. "Está lá dentro, no balneário. Só não há sapatilhas..."

Eduardo, encavacado, quer fugir a sete pés, mas pensa em futuras represálias paternais. Pouco depois, meio encolhido, Eduardo surge à beirinha do campo. Tenta o impossível: passar despercebido. Os amigos riem à socapa da figura do rapaz - equipado a preceito mas... calçado com sapatos de sola. E mais se riem quando uma bolada de Matine o atinge em cheio na cabeça. No dia seguinte, impante, Eduardo explica tudo aos amigos. "Eu é que pedi ao meu pai para ficar a apanha-bolas. Vi o jogo mesmo em cima!" Alguns amigos acreditam, mas Eduardo passa a ser conhecido como "o apanha-bolas". Mário Centeno, ministro de bom senso, podia ter pensado numa solução parecida para o ridículo berbicacho que lhe arranjaram com os bilhetes para o Benfica.

antiga ortografia