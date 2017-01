Ó avó, põe a RTP 1 mais baixo!

A série ‘Twin Peaks’ regressa em sequela 26 anos após a única temporada, de novo realizada por David Lynch. Diferença: em 1990 foi cancelada na TV generalista norte-americana ABC por perda de audiência. Em 2016 regressa num canal por cabo e satélite.



No último dia de 2016, a SIC noticiou a morte de Mário Soares em 2017 em oráculo do ‘Primeiro Jornal’. Foi um erro técnico de poucos segundos, mas uma daquelas manifestações de incompetência que não deve em circunstância alguma acontecer.



Propaganda

Não digo que as notícias falsas não sejam hoje uma preocupação. Mas seria bom os preocupados olharem para a avançada dos Estados nos media de propaganda. A Rússia tem o canal RT e uma poderosa máquina de criação de desinformação dirigida ao Ocidente. A China anunciou a multiplicação do seu canal internacional por seis e avisou que só terá notícias ‘positivas’ sobre a China.



Compras

A tendência está lançada: a grande operadora de telecomunicações AT&T comprou a Time Warner, dona de conteúdos como CNN e TNT. Foi uma de várias compras de produtoras em 2016 por grandes empresas de telecomunicações. Em Portugal, já tentam a compra das donas da TVI e da SIC. Deveria debater-se publicamente os aspectos positivos e negativos desta concentração. A série ‘Twin Peaks’ regressa em sequela 26 anos após a única temporada, de novo realizada por David Lynch. Diferença: em 1990 foi cancelada na TV generalista norte-americana ABC por perda de audiência. Em 2016 regressa num canal por cabo e satélite.No último dia de 2016, a SIC noticiou a morte de Mário Soares em 2017 em oráculo do ‘Primeiro Jornal’. Foi um erro técnico de poucos segundos, mas uma daquelas manifestações de incompetência que não deve em circunstância alguma acontecer.Não digo que as notícias falsas não sejam hoje uma preocupação. Mas seria bom os preocupados olharem para a avançada dos Estados nos media de propaganda. A Rússia tem o canal RT e uma poderosa máquina de criação de desinformação dirigida ao Ocidente. A China anunciou a multiplicação do seu canal internacional por seis e avisou que só terá notícias ‘positivas’ sobre a China.A tendência está lançada: a grande operadora de telecomunicações AT&T comprou a Time Warner, dona de conteúdos como CNN e TNT. Foi uma de várias compras de produtoras em 2016 por grandes empresas de telecomunicações. Em Portugal, já tentam a compra das donas da TVI e da SIC. Deveria debater-se publicamente os aspectos positivos e negativos desta concentração.

A RTP 1 foi o único canal generalista a chumbar no teste aos níveis de volume de som impostos pela ERC, com níveis acima do regulado. Depois da avaliação em Agosto, a operadora do Estado reincidiu. Eis o nosso fado: o Estado é o maior prevaricador.E a propósito de ERC: a substituição do pior Conselho Regulador da ERC de sempre, nas palavras dum dos seus membros, está atrasada vários meses. Os partidos ainda negoceiam no parlamento. Como eu dizia, é o nosso fado: o Estado é o maior prevaricador.Princípio da televisão: quando um programa é mau, faz-se ainda mais vezes. Exemplo na RTP 1 com todos os ingredientes certos: Malato, ausência de gastronomia e risota em vez de risotto. É versão dum programa da privada espanhol Cuatro, de Berlusconi!No ataque terrorista a uma discoteca em Istambul, várias pessoas atiraram-se ao Bósforo, que é um Estreito, ligando o Mar Negro ao Mar de Mármara. Mas os nossos canais chamaram-lhe ‘Rio Bósforo’, uma inovação geográfica mundial na TV portuguesa.