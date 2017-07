Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O bolso é que vota

Os resultados económicos mantêm o Governo em alta.

Por Armando Esteves Pereira | 00:32

Os resultados económicos mantêm o Governo em alta, apesar da gestão desastrada do combate aos incêndios, ou das falhas reveladas pelo Estado no assalto a Tancos.



E para a sensação de melhoria económica não contam só os indicadores macro. Nada melhor para os cidadãos sentirem que as coisas estão melhores do que ter dinheiro no bolso, e este ano milhares de famílias tiveram boas notícias no acerto de contas do IRS. Foi precisamente a devolução de dinheiro às famílias do imposto que contribuiu para um agravamento do défice.



Está a ser preparada, para constar da proposta de Orçamento do Estado, uma alteração de escalões que promete devolver ainda mais dinheiro às famílias com menores rendimentos. Depois da devolução da sobretaxa, esse acerto pode ter grande efeito eleitoral, como têm tido muitas das medidas colocada em prática pelo Governo.



Estando também prevista a abolição da sobretaxa ainda este ano para os contribuintes mais ricos, 2018 pode ser um ano de distribuição de riqueza.