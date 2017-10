Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O bom, o mau e o vilão

Sérgio Leone, o mestre do Western Spaghetti ,coboiadas filmadas em Espanha com Clint Eastwood invariavelmente no papel de herói, nunca imaginou que o título do seu filme de 1966 - ‘O Bom, o Mau e o Vilão’ – se aplicaria que nem uma luva à realidade política portuguesa deste mês de outubro de 2018.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 00:30

Primeiro foi Passos Coelho. Cilindrado nas autárquicas, não teve outra alternativa senão abandonar a liderança do PSD. Agarrado a uma vitória de Pirro nas legislativas de 2015, Passos perdeu o poder para uma ‘geringonça inédita’ no panorama político português do pós-25 de Abril.

Ato contínuo, aparece Rui Rio. O candidato a primeiro-ministro que fala sem direito a perguntas nem admite interrupções, e que levanta a bandeira da honra e da palavra dada.



Por último aparece Sócrates. O homem que antes de conquistar o poder já imaginava fórmulas de alavancar um confortável património. Milhares de páginas descrevem ao cêntimo como o dinheiro circulava por centenas de contas bancárias até chegar em envelopes ou cartões de crédito ao bolso do antigo primeiro-ministro.



É um típico western lusitano, sim senhor.