O busto de Ronaldo é muito mais do que uma estátua feia. É a parábola de um País que tenta recuperar o tempo perdido numa austeridade imposta do exterior.Aquele bronze desfigurado não retrata o atleta, mas o esgar de dor (aquilo não pode ser um sorriso) deve simbolizar as poupanças perdidas de milhares de clientes do Banco Espírito Santo (BES), instituição que, durante anos, beneficiou com a publicidade de CR7, que garantia solidez e ‘superdepósitos’ com juros atrativos de 3,25%. Ainda vamos descobrir que o escultor da obra foi ele próprio cliente do BES ou tinha familiares próximos com dinheiro guardado no banco de Ricardo Salgado. E que o busto mais não é do que uma vingança cómica contra o futebolista que em 2009 dizia: "Eu não sei onde vou estar daqui a 3 anos, mas o meu dinheiro vai estar no BES. Isso é garantido."Ontem, os restos do BES, rebatizados de Novo Banco, foram entregues aos americanos que nunca ouviram falar de Ronaldo e que esperam que o Estado português (através do Fundo de Resolução) meta lá mais dinheiro, além dos 3,8 mil milhões que já injetou. Este negócio é que merece uma estátua a valer!