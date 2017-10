O caciquismo anda agora de avião

‘E se fosse Consigo?’ (SIC) voltou com mais casos que confrontam pessoas com situações extremas do politicamente incorrecto, como má- criação e agressão verbal de deficientes ou crianças. Os casos colocam as situações no quotidiano das pessoas comuns.A minha objecção à rubrica permanece: os casos são inventados; são exagerados; são ficção como se fosse realidade; promovem o debate a partir de situações que não aconteceram realmente, foram encenadas; e tudo isto num segmento jornalístico.A essência de ‘Biggest Deal’ é uma anedota: a TVI paga uma semanada a ‘famosos’ para eles fingirem que trabalham num pseudo-negócio sem ser o do próprio programa. Sendo isto a essência do programa, não tem solução. Só lá vai com sexo e peixeirada.À parte casos como Cristina Ferreira, negócios e famosos são conceitos que não ligam. A profissão deles é serem famosos, mostrarem o corpinho e badalarem sobre amores e namoros. Ó TVI, acaba lá com essa utopia, ordena-lhes que discutam e se enfronhem!Domingo, ‘Biggest Deal’ teve menos audiência que as estouvadas infantilidades de "Vale Tudo" (SIC) e menos de metade da de ‘Voice Portugal’, infindável melodrama alegre com adolescentes imitando cantores norte-americanos. Como ópio, resultam melhor.