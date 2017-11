Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O cágado e o Urban Beach

Um velho provérbio angolano avisa-nos que se virmos um cágado em cima de uma árvore é porque alguém o pôs lá.

Por Fernanda Cachão | 00:30

Nos tempos que correm é preciso que alguém também filme e ponha o vídeo do cágado em cima de uma árvore nas redes sociais para o cágado realmente estar lá.



Caso contrário, ninguém acredita, ninguém faz nada para tirar o cágado lá de cima e desengane-se quem achar que faz mais pelo cágado com uma escada do que alguém com um smartphone na mão e uma relativa noção de enquadramento de imagem.



Vem isto a propósito do Urban Beach. Trinta e oito queixas tinham já sido feitas a propósito da violência dos seguranças daquele espaço noturno de Lisboa, mas foi preciso um vídeo no Facebook, depois replicado, é certo, pelos canais de informação tradicionais. Pôde muito mais que dezenas de queixas de cidadãos através dos circuitos formais do Estado.



Foi preciso um smartphone para acordar o ministério de Eduardo Cabrita, a Câmara de Lisboa ou a Polícia de Segurança Pública, o que nos leva a pensar que no nosso país mandam cágados que não prestam nem para provérbios.