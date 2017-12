O calote como modo de vida

Se todos os empresários pagassem a tempo e horas, qual seria o valor real do PIB?

Por Edgardo Pacheco | 22.12.17

A gente ouve estas histórias e fica a pensar se o Estado não deveria criar mecanismos para debelar esta cultura de fraude instalada como um modo de vida lusitano. Assim como fica a pensar no aumento de riqueza nacional (lucros, impostos e empregos) se esta pouca vergonha acabasse. Se calhar até já existe esse estudo num ISEG ou num ISCTE. Mas, lá está, parece que, por cá, a economia só funciona desta forma.

Dantes, os produtores tudo faziam para desviar o assunto. Hoje, já são poucos aqueles que escondem o rol de calotes que vêm acumulando nos últimos anos.Como me calha andar pelo país em contacto com pequenos, médios e grandes empresários, as histórias são variadas, mas todas com um padrão muito preciso por parte de certos comerciantes e donos de restaurantes. E que é este: Fazer pequenas encomendas iniciais e pagar a tempo e horas ao fornecedor. Repetir a operação uma ou duas vezes e, de seguida aumentar o volume de encomendas, distanciar no tempo os pagamentos para, por fim, deixar de pagar. E, claro, como o mercado é infinito, se o fornecedor mendigar muito, o cliente caloteiro logo arranja outro produtor. E lá tece nova teia.Como é evidente, conheço comerciantes e donos de restaurantes com fama de nunca falharem um prazo de pagamento, mas são muitas as histórias de burla. Ainda esta semana vi um agricultor passar por um banco para contrair um empréstimo porque tem faltas de pagamento com mais de 24 meses. E tive de ver um peixeiro com lágrimas nos olhos porque o seu advogado lhe tinha comunicado que o melhor seria esquecer a dívida de um cliente que somava perto de 60 mil euros. Que o trapaceiro (há outros) não tinha nada em seu nome. Um clássico.