O calote de Dona Ângela

Sem lhe chamar caloteira, pôs-lhe diante dos olhos a folha de papel onde, secamente, tinha mandado imprimir a conta em dívida, nada menos que os 290 mil milhões de euros que a Alemanha desde 2002 deve aos Estados Unidos pelos custos da NATO, acrescidos de 55 mil milhões em juros.

Compreende-se o abalo da senhora, e que ela, deitando uma olhadela vesga ao papel, se tenha abstido de lhe tocar, chocada de se ver nos antípodas dos salamaleques e punhos de renda que são o folclore das chamadas ‘altas esferas’. E assim pronto surgiu um ministro alemão que, a coberto do anonimato, explicou aos ‘media’ que "esse tipo de exigências são feitas para intimidar, mas a chanceler manteve-se muito calma e não vai reagir à provocação."

As ‘altas esferas’ da NATO comentaram no mesmo tom, mas corre que não tardará a que os países da aliança comecem a pagar os 2% do PIB que devem aos EUA, se quiserem que esse generoso país continue a fazer de guarda-costas.

Todavia, referindo o caso, devo dizer que me diverte menos a cena com a chanceler alemã, do que imaginar o que terá passado pela cabeça dos vários presidentes e primeiros-ministros, sempre apressados em irem à Casa Branca apresentar cumprimentos e oferecer amizades.