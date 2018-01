Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O corte italiano do fato do leão

Um Sporting resultadista, só quer o essencial e dispensa o acessório.

Por António Magalhães | 00:30

Na memória dos sportinguistas, estão muitos dérbis em que os leões, sem terem ganho, sentiram-se vencedores morais. E não precisam de fazer um grande esforço nem tão pouco recuar demasiado no tempo para encontrarem exemplos desses. No final do último jogo com o Benfica, essas memórias ter-se-ão avivado e servido de consolação para digerir uma exibição que prometeu muito mas ficou claramente aquém das expectativas. Num contexto vantajoso que o golo de Gelson tornou ainda mais favorável, o Sporting foi demasiado conservador e optou por uma estratégia de extrema prudência e com o cinismo associado através da tentativa timorata de ‘matar’ o jogo no ‘contragolpe’ – o que na verdade poderia ter acontecido à beira do intervalo, de novo por Gelson. O que se viu na Luz adequa-se ao perfil da última criação de Jesus. A este Sporting cola-se uma imagem de pragmatismo que parece estar demasiado entranhada e que, por vezes, condiciona a equipa e não a liberta para um jogo mais empolgante pela simples razão de que, de facto, pode envolver maior risco. É um Sporting muito racional, um leão muito italiano, pouco dado a altas cavalarias e acentuadamente resultadista. Daí se explica que, neste campeonato, apenas por duas vezes tenha vencido por margem superior a dois golos. Por outro lado, no único jogo em que esteve primeiro em desvantagem… não ganhou (empate em Moreira de Cónegos). Quem sabe se esse acidente de percurso não foi um trauma que tornou ainda mais vincado este corte italiano do fato do leão...