O crime da minissaia

Haverá valores que se sobrepõem aos costumes locais e reclamam uma adesão universal?

Francisco J. Gonçalves | 00:30

Haverá valores que se sobrepõem aos costumes locais e reclamam uma adesão universal? A isto um relativista responde como o povo: "Cada terra com seu uso", ou, "Em Roma sê romano".



Esta atitude pode parecer sensata mas deixa-nos sem argumentos para defender os direitos humanos.



Veja-se o exemplo recente da perseguição movida a uma jovem saudita, que foi detida por surgir num vídeo a passear de minissaia num local público.



A lei saudita proíbe tais ousadias, pois obriga as mulheres a taparem todo o corpo. Podemos aceitar que este é o costume local? Podemos. Mas aceitaremos também se a ‘criminosa’ for amanhã condenada e vergastada em público?



Cada terra tem os seus usos, mas há uns mais justos do que outros. Na Arábia Saudita sopram, felizmente, os ventos da mudança, visíveis nas palavras dos que mandaram a lei às urtigas e elogiaram a coragem da jovem modelo.



Os que o fizeram sabem que cabe a cada um de nós defender a humanização dos costumes e que para isso é preciso denunciar a barbárie ainda que isso ofenda os costumes de muitos.



É que a barbárie resulta, justamente, dos maus costumes de muitos.