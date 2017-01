O deputado da República

É necessário agir no sentido de melhorar a qualidade de vida de cada um de nós. Deste modo, todos os cidadãos, tem o direito e o dever de auxiliar a missão da AR, com propostas e ideias por um Portugal mais próspero e mais justo. A crítica passiva não é suficiente.É necessário agir no sentido de melhorar a qualidade de vida de cada um de nós.

A Constituição da República Portuguesa refere que a Assembleia da República (AR) é a "assembleia representativa de todos os cidadãos portugueses".Sendo um órgão legislativo com competências políticas e de fiscalização, exerce uma reserva absoluta sobre matérias, tais como: os Direitos, Liberdades e Garantias; definição dos crimes, penas, medidas de segurança e processo penal; os regimes das forças e serviços de segurança e do sistema de informações; a organização dos Tribunais e do Ministério Público, e muitas outras de vital importância para a Justiça.Os nossos Deputados detêm nas suas mãos uma enorme responsabilidade para com os seus cidadãos, que consideramos que deverá ser reconhecida pelo seu relevante esforço nos tempos que decorrem.A ASFIC/PJ, durante as reuniões de trabalho que tem mantido com os vários Grupos Parlamentares, ficou com a certeza de os nossos Deputados tem um interesse em comum: promover um Portugal melhor.