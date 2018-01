Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O desafio do euro

O euro criou um muro na Europa entre o Norte credor e o sul devedor.

Por Armando Esteves Pereira | 00:31

Centeno já é o presidente do Eurogrupo, é o homem que toca o sino nas sessões, mas, entre os titulares das Finanças, a pessoa mais importante e que mais vai determinar o futuro da moeda única será o próximo ministro alemão.



Quando foi escolhido o nome da moeda única, António Guterres, então chefe do Governo português, glosou uma passagem bíblica e disse "Tu és euro e sobre ti construirei a Europa". De facto, não foi isso que aconteceu. Em vez de mais Europa, o euro reforçou o poder germânico, dado os diferenciais de produtividade no seio dos parceiros da moeda única.



Depois de derrubado o muro de Berlim, o euro criou outro muro no seio da Europa, entre o norte rico e credor e o sul devedor.



É contra este muro que Centeno vai ter de lutar. Os ventos estão mais favoráveis para a moeda única. Quer em Paris, quer em Berlim, parece haver vontade de aplicar as lições da crise das dividas soberanas e criar mecanismos que previnam crises como a que forçou o resgate a Portugal.