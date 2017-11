O deserto da ecologia

Portugal deve assumir um plano nacional de barragens.

Por Octávio Ribeiro | 00:32

Estes mapas mostram o cenário criado pela seca na Península Ibérica em comparação com um ano normal. Os nossos rios estão quase secos. A Beira Alta é a região onde a situação está mais grave. O Alqueva, esse grande oásis alentejano, vai garantindo às populações e agricultores a água necessária para uma vida normal.Se os decisores políticos olhassem o nosso País a partir de cima, como qualquer estadista deve fazer, veriam que um plano nacional de retenção de águas fluviais é essencial, por mais que vociferem os grupos ecologistas radicais. Num território onde os maiores rios nascem num Estado vizinho, a não retenção de água em grande escala deixa as gentes em risco e não garante sequer os caudais ecológicos necessários à vida aquática.Portugal deve assumir com coragem um plano nacional de barragens, não tendo como principal razão a produção de energia, mas sim a garantia de reservas que nos ponham a salvo de situações de carência extrema, quando a seca aperta.Nota essencial: Um abraço de gratidão e solidariedade aos polícias envolvidos no incidente de que resultou a morte de uma mulher. Afinal, que polícia queremos? Uma que não reaja devidamente ao rompimento de uma barreira de controlo em operação de captura de um gang? Claro que se lamenta a vítima mortal, mas é o condutor do carro em que seguia a infeliz senhora o verdadeiro autor de um homicídio por negligência.Os polícias cumpriram a sua missão ao disparar para parar um carro em fuga violenta. No atual cenário internacional, repleto de ameaças graves e difusas à segurança dos cidadãos, qualquer polícia europeia teria agido da mesma forma. Grave seria se não agisse.