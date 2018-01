Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O Deus errante

Deus anda por muitos mais lugares e situações do que nós definimos com as nossas medidas.

Por Padre António Rego | 00:30

Mesmo sem saber demonstrar, sempre tive a ideia de que Deus anda por muitos mais lugares e situações do que nós habitualmente definimos com as nossas medidas. "Deus anda por aqui", penso, apesar de no catecismo me terem dito que Ele está em toda a parte. A Sua presença não pode ser uma abstração para disfarçar os nossos agnosticismos domésticos quando não sabemos onde nada começa e nada termina.



Os artistas podem ajudar-nos. Na sua liberdade criativa são muitas vezes tidos como marginais porque não esboçam o desenho, a maquete, o som convencional, o ritmo, o traçado harmónico, o grande templo que os tempos clássicos (pagãos) nos deram quase como modelo do divino. A liberdade dos criadores de hoje descobre o belo nos recantos da liberdade, e por vezes da transgressão, com um código original. Por isso mesmo, os rotineiros pregadores ou desenhadores habituais de Deus os arrumam nos antros da heresia ou num profano envergonhado onde Deus é irreconhecível.



Não penso assim. Estou a pensar nos templos cristãos de África ou da Ásia, para não ir mais perto, nas linhas duras e escuras de betão que parecem opacas a qualquer luz divina ou distantes da temperatura espiritual das celebrações. Estou a ouvir alguns artistas que trabalham religiosamente o divino e entretanto são repudiados com um desprezo ignorante e farisaico pelos puritanos, presos a estilos envernizados de mau gosto que se lhe colaram à pele.



Que sei eu para falar deste modo? Ainda antes dos estilos de conveniência e de beleza fácil há as leis vindas da profundidade do Belo que escorreu das mãos de Deus e criou a nobreza dos lugares que guardaram as peregrinas Tábuas da Lei.



Os artistas andam por toda a parte: no tosco, na tela, na partitura, no cinzel ou estirador e por quantos sítios que têm nome ou espaço para serem ou criarem Arte. E Ele anda por aí.