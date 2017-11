O que seria de nós sem a tecnologia? Pergunta complexa mas também fácil de responder.

Por Reginaldo Rodrigues de Almeida | 00:30

O que seria de nós sem a tecnologia? Pergunta complexa mas também fácil de responder. E tanto mais facilitada está essa resposta, quanto essa tecnologia preenche cada vez mais as nossas vidas.



É certo existirem diferenças entre os utilizadores: os que estão focados no que de mais inovador o mundo digital oferece; outros que se limitam a sobreviver num mar de soluções e ainda outros que julgam não utilizarem a tecnologia sob nenhum pretexto. Erradamente, pois de forma direta, ou indireta, está lá e marca o ritmo.



Não se devem ter dúvidas sobre a capacidade, que permite consolidar consciências, contribuir para a opinião pública e para a afirmação do estatuto de cidadania. Um exemplo é a solidariedade através do digital, onde a mobilização das pessoas promove modelos de ajuda de outra forma impensáveis e, se Portugal sempre teve essa boa tradição, os recentes acontecimentos mostram que muito do que tem sido feito passa por um smartphone. Somos digitais, quer queiramos, quer não.