O dilema das barrigas

No momento em que Ronaldo arrisca prisão efetiva no seguimento das acusações de alegada fuga ao fisco, um facto novo é criado sobre o craque e dois faits-divers fazem esquecer a história constrangedora. Facto: o Melhor do Mundo está triste com Espanha. Gossip: os filhos gémeos já terão nascido algures nos Estados Unidos e estão para chegar.E, a acompanhar a novidade, Georgina, a namorada- -nanny, brinca ao esconder a sua (também) gravidez alimentando, assim, a discussão do "estará grávida ou não". CR7 ainda defende as cores de Portugal em campo. E ainda há quem diga que este não é um bom trabalho de marketing da equipa do craque!Quando questões do foro íntimo são priorizadas a legais e profissionais... está tudo dito sobre a eficiência de Mendes. E, já agora, sim, eu acho que Georgina está grávida!