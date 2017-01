O direito a roubar e a matar

Concebido com profundas ligações ao congénere alemão, o nosso Direito Penal está profundamente desatualizado. Gizado no pós-guerra, com a Alemanha em fase de expiar todas as culpas do nazismo, o nosso ordenamento penal faz os criminosos passarem por bons rapazes, repletos de direitos de defesa, mesmo durante a prática dos crimes, e com benefício pleno da esperança de ressocialização. Já o cidadão comum e cumpridor dos seus deveres vê coartados e escrutinados em excesso os seus naturais direitos à legítima defesa, própria ou em benefício de terceiros.Na passada sexta-feira, mais um assalto a uma ourivesaria terminou com um dos bandidos baleado na cabeça e um dos ourives agredido violentamente. O seu irmão apareceu na sala onde decorria o assalto. Disparou uma arma legalizada, para defender a vida do irmão, a sua e os bens que lhes dão o sustento. Esperemos que mais este caso não termine com a vítima de assalto a ser condenada por excesso de legítima defesa e com o baleado ou a sua família a verem estabelecido o direito a uma indemnização, paga pelo cidadão que se defendeu.É urgente revisitar a figura da legítima defesa, de forma a que as vítimas de crimes violentos (assaltos, tentativas de homicídio, violações) sintam que a lei está do seu lado e não protege os bandidos que passam pela vida em sociedade como por uma selva, onde os outros indivíduos e os seus bens estão aqui para serem usados e abusados.Também a medida da pena máxima cheira ainda a ventos de pós-guerra mundial. Se, como muito bem foi definido, ainda no século XIX, a sociedade não tem o direito a vingar-se, com a imposição da pena de morte, tem porém todo o direito a proteger-se, com a previsão de prisão perpétua para os casos mais graves, como atentados ou homicídios com contornos especialmente perversos (veja-se o atual caso de Pedro Dias). Ou ainda em casos de reincidência em crimes como a violação ou pedofilia.Não tenhamos medo das palavras, o nosso edifício penal está em ruínas, gera alarme e generalizado sentimento de não justiça. Foi criado para uma sociedade que já não existe, se em algum momento existiu.