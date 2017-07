Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O dono disse tudo

Se Sócrates fosse o PM, com certeza que tinha safado Salgado.

Por José Diogo Quintela | 00:31

Ricardo Salgado deu uma entrevista ao suplemento do ‘DN’ ‘Dinheiro Vivo’ (que, nessa edição, poderia ter mudado o título para ‘Dinheiro Vivo mas a fingir de morto, provavelmente no Brasil, para onde Salgado há-de ir quando isto passar’).



Disse o antigo líder do BES que qualquer outro governo teria evitado o colapso do Banco.



Saúda-se que uma pessoa conhecida por manter uma convivência problemática com a verdade (se isto fosse o Facebook, o status da relação seria ‘it’s complicated’), seja tão honesta.



Das duas, uma: ou mandava a Caixa emprestar, ou mandava Carlos Santos Silva emprestar.