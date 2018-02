Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O Édito de Bruno

O presidente do Sporting voltou a revelar grande instabilidade emocional e falta de sentido de responsabilidade.

Por Armando Esteves Pereira | 00:32

O presidente do Sporting, plebiscitado em assembleia geral após um ultimato aos sócios, voltou a revelar grande instabilidade emocional e falta de sentido de responsabilidade ao incendiar os ânimos da turba contra os jornalistas e órgãos de comunicação social.



Estamos a assistir a um tempo em que um dos pilares fundamentais da democracia, a liberdade de imprensa, está a ser sistematicamente atacada por muita gente com poder e influência. Mas convém lembrar que nenhum Estado de Direito sobrevive sem comunicação social livre, independente e responsável.



Nem Bruno de Carvalho nem o seu séquito que atacou cobardemente os jornalistas representam o universo sportinguista. Pertenço a essa imensa maioria de sócios e adeptos que não foram à assembleia geral e sentem vergonha alheia por este triste espetáculo que não se coaduna com a história e tradição do clube.



A entrada de Bruno de Carvalho na direção do Sporting trouxe mudanças positivas, mas a sucessão de episódios lamentáveis, até à encenação que dramatizou a assembleia geral de sábado e ao ataque soez à liberdade de imprensa, com um édito impensável em qualquer pessoa de cultura democrática, revelam uma personalidade instável que prejudica o clube, sendo ele próprio gerador de uma instabilidade que não contribuiu em nada para os bons resultados desportivos.



Bruno de Carvalho tem todo o direito de não gostar do CM. Mas este jornal, que tem profissionais que são adeptos do Sporting, do Benfica, do FC Porto, da Académica e de outros clubes, tem o compromisso diário com os leitores de publicar os factos apurados, sejam quais forem as cores envolvidas.



Na maior parte das vezes esses factos não agradam aos visados, sejam do Sporting, do Benfica, do FC Porto, do Governo, dos partidos e de muitas outras instituições.



Continuaremos a acompanhar diariamente tudo o que se passa no Sporting, no Benfica ou no FC Porto, tal como escrutinamos o poder político ou os grandes escândalos financeiros. É essa a nossa obrigação e o contrato implícito com quem nos lê: dar notícias, doa a quem doer.