O eixo do mail

Então CTT? Ainda não recebi a carta intimidatória do Benfica!

Por José Diogo Quintela | 00:31

Então CTT? Ainda não recebi a carta intimidatória do Benfica! Há uns anos, Pinto da Costa ameaçou processar-me por falar do Apito Dourado, e eu gostava de fazer o pleno de intimidações judiciais por banda de clubes com esquemas de controlo da arbitragem expostos porque alguém publica comunicações privadas.



Mais do que patifarias, os emails denunciam as contradições do Benfica. Diz que não liga aos adversários, mas ordena a comentadores e jornalistas que falem deles. Diz não ter claques, mas afinal sim. Critica o Porto, mas faz igual.



Pior: há tempos fez publicidade a elogiar os jovens bem-sucedidos na escola, mas vai-se a ver e afinal é contra a leitura.