O espetáculo do crime

O que há em comum entre um conjunto de jovens que agridem violentamente outro por uma questão passional, uma adolescente que se suicida em direto no Facebook e uma menina que grava os abusos sexuais cometidos pelo avô e entrega a gravação à professora da escola?A resposta é simples: o enorme e diabólico poder de difusão e persuasão das tecnologias hoje universalmente acessíveis. A partir daqui, claro, podemos lamentar a falta de sensibilidade para o uso destes meios, o voyeurismo da sociedade ou o apetite dos consumidores pela violência bruta. Mas nada disso toca no ponto essencial, nem resolve qualquer questão de fundo.O crime tornou-se um espetáculo e temos de aprender a lidar com essa realidade. Será que aquele grupo enfurecido que atacou um indefeso adolescente em Almada não teria agido assim caso não conseguisse partilhar a violência estúpida com os internautas? Será que a adolescente que se suicidou em direto no facetime não o faria caso não existissem redes sociais? Vivemos num tempo extraordinário, em que temos o poder de chegar às zonas mais recônditas e inacessíveis do comportamento, do pensamento e dos instintos humanos.Choca olhar nos olhos uma adolescente minutos antes de ela pôr termo à vida? Ou ver e ouvir expressões primárias de agressividade entre colegas de escola? Claro. Mas, pelo menos, podemos ver o mal e a irracionalidade frente a frente, compreender as suas motivações ou a sua autenticidade, sem margem para dúvidas. Talvez com a brutalidade das imagens consigamos perceber que há sinais que não podemos ignorar ou desvalorizar quando uma menina afirma ser abusada por aqueles que a deveriam proteger, ou quando alguém repete incansavelmente que já não tem vontade de viver.Agora lamentamos a socialização da violência e diabolizamos esta mediatização do crime, dos seus rituais e das suas vítimas. Mas este é um espetáculo que veio para ficar... e devemos aprender com ele.