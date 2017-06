O essencial inquérito da Justiça

O Ministério Público tem em marcha um inquérito à incrível tragédia de Pedrógão Grande. É bom que assim seja, e que as autoridades judiciais se rodeiem dos peritos necessários, em áreas que devem ir da meteorologia às comunicações, passando, obviamente, pela Proteção Civil.É fundamental que sejam ouvidos no mais curto prazo os testemunhos dos sobreviventes da estrada da morte. É preciso apurar como se comportaram os agentes da autoridade. Se, de facto, mandaram os carros avançar para um troço onde 47 pessoas perderam a vida.Poderão ser encontrados indícios de comportamento negligente nas cadeias de comando, que, manifestamente, reagiram tarde e sem capacidade para proteger devidamente o que é mais sagrado nestes casos - as vidas humanas.O balanço do número de mortos vai subindo, estão 64 cadáveres já confirmados. Cada um com a sua história de vida inacabada. Várias crianças. Muito o Ministério Público terá para apurar. Mas, no final, ninguém se espante se o inquérito for arquivado sem acusados. Por si só, a incompetência ainda não é crime.