Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O exemplo de Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa cabe no cargo como a mão na luva.

Por Fernanda Cachão | 00:30

Marcelo Rebelo de Sousa cabe no cargo como a mão na luva.



Não teria sido necessário vê-lo em junho e depois em outubro porque, embora seja na tragédia que melhor se veem as ações dos homens, teríamos, nós portugueses, passado melhor sem estas.



Não teria sido necessário vê-lo logo no início deste ano empenhado na coabitação com um Governo cosido sobre a tábua do partido da sua cor política, porque depois, quando foi preciso, Marcelo falou porque teve de ser.



Não teriam sido necessárias as imagens do seu banho de mar em Cascais, nem aquelas pouco depois no hospital, nem que depois da intervenção cirúrgica fizesse a defesa do Serviço Nacional de Saúde, onde se fez operar, mas foi preciso a mensagem de final de ano do convalescente transmitida na televisão, em direto de sua casa.



Porque, como disse, é de facto necessária a "reinvenção da confiança dos portugueses na sua segurança, que é mais do que estabilidade governativa, finanças sãs, crescente emprego, rendimentos. É ter a certeza de que, nos momentos críticos, as missões essenciais do Estado não falham nem se isentam de responsabilidades".