O famoso e o contabilista

Santana falou para os militantes. Rio tem a vantagem da novidade.

Por Eduardo Cintra Torres | 00:30

Mas porquê um debate em directo e em horário nobre num canal do Estado entre dois candidatos a líderes de um partido?



Porque os partidos fazem parte do Estado, são o Estado, e a RTP obedece; porque este partido, o PSD, é o que mais anos esteve no governo, faz parte do 'arco da governação' e do Bloco Central; porque o líder do PSD tem sempre a possibilidade de ser primeiro-ministro, de todos os portugueses - e também da RTP.



Depois de uma trapalhada da TVI com um prometido debate, acabou por ser na RTP o único debate de TV entre Rui Rio e Santana Lopes. De que falaram? Santana falou para os militantes, como se o fôssemos todos (credo!). São eles quem escolherão entre ele e Rio.



Foi um bocado demagógico. Fez valer a sua experiência de TV, de participante em reality show, debates, comentário, etc. Não é fácil crer nas suas promessas. Está gasto.



Rio revelou limitação na comunicação, mais líder contabilista do que líder com visão ampla da governação do país. Mas tem a vantagem da novidade.