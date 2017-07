Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O fogo e as cinzas, e a PT

A ANACON assobia para o lado numa cumplicidade vergonhosa.

Por Octávio Ribeiro | 00:31

O ataque de Costa à PT soltou críticas do líder do PSD e de alguns dos mais respeitáveis comentadores. Não acompanho o coro. Hábil, Costa colocou-se ao lado de todos os portugueses utentes de rede móvel. Estamos perante um escândalo surdo, com mais de uma década e que não tem apenas um protagonista. No seu oculto tratado de Tordesilhas, os dois gigantes das telecomunicações não investem o obrigatório em reforço de rede. E a ANACOM assobia para o lado, numa cumplicidade vergonhosa, no mínimo, por omissão.



Foi necessária uma tragédia horrenda para um primeiro-ministro fugir politicamente para a frente e dizer o que todos os portugueses sabem: a rede de telemóvel tem sombras vergonhosas no interior do País. Com a diminuta consciência de cidadania que ainda persiste, essas sombras têm alastrado e estão já em vários locais próximos das grandes cidades. O português médio, que todos somos, paga e não protesta. E assim engrossam os lucros de grandes companhias, obrigadas por contrato a cobrir todo o território nacional.



Também pela compra iminente da Media Capital, o ataque de António Costa foi oportuno. Como pode uma entidade global, investidora de fundos sem rosto, sacadora de lucros desenfreados, estar, ao mesmo tempo, a destruir uma companhia de bandeira portuguesa (a PT), promovendo despedimentos cegos, e comprar um dos principais grupos de comunicação social a operar em Portugal?



E como pode pagar um preço pornográfico nessa compra? Esta operação megalómana leva qualquer mínimo conhecedor do meio a achar que a Altice está a comprar alguma coisa em que a TVI e a Rádio Comercial serão não o fim alcançado, mas um meio para atingir.



Seguiremos atentamente os próximos capítulos.